26 Апреля 2023
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Общество Южный ФО
Фото: @linaserykh

"Стоя будем загорать": в отелях Сочи распроданы почти все дешевые номера на лето

Недорогие стандартные номера в популярных отелях Сочи на лето уже распроданы.

Как сообщили туроператоры, остались только люксы. Это связано с выросшей глубиной бронирования. Из-за дорогих зарубежных туров, отсутствия авиасообщения с Крымом, Анапой и Геленджиком многие россияне решили позаботиться об отдыхе на море заранее.

По данным АТОР, текущий год может стать рекордным для внутреннего туризма — в настоящее время продажи превышают прошлогодние показатели на 20%, выкуплено около 35% летних предложений туроператоров. Самим путешественники переживают, что как минимум в Сочи летом "стоя будем загорать", сообщают "Известия".

Напомним, аренда квартир и домов в Сочи на майские праздники выросла на 10–15%.

Теги: Сочи, отели, отдых, туризм


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