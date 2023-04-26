Российским регионам разрешат усыплять бездомных собак

Кабмин России поддержал инициативу "Единой России" и "Новых людей", согласно которой, регионы получат право усыплять бездомных собак, нападающих на людей.

Субъекты смогут регулировать это своими законами. Соответствующий проект закона Госдума может принять в первом чтении 16 мая. Инициатива даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, их усыпление.

Правительство в своем отзыве объяснило необходимость такого решения неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. Предложенная инициатива отвечает законным интересам граждан и обеспечит их безопасность, сообщают "Известия".

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