Российским регионам разрешат усыплять бездомных собак
Кабмин России поддержал инициативу "Единой России" и "Новых людей", согласно которой, регионы получат право усыплять бездомных собак, нападающих на людей.
Субъекты смогут регулировать это своими законами. Соответствующий проект закона Госдума может принять в первом чтении 16 мая. Инициатива даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, их усыпление.
Правительство в своем отзыве объяснило необходимость такого решения неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. Предложенная инициатива отвечает законным интересам граждан и обеспечит их безопасность, сообщают "Известия".
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