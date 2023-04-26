Минэк: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали "золотые визы" РФ

Интерес к упрощенному получению вида на жительство в России в обмен на инвестиции проявляют граждане из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США.

Об этом сообщили в Минэке. Программа "золотых виз" стартовала с начала 2023 года. Жители азиатских государств могут ею заинтересоваться, поскольку российская экономика поворачивается на Восток, спрос со стороны соседних стран специалисты связывают с историческими предпосылками.

В министерстве не сообщили, сколько человек подали заявления на оформление вида на жительство по этой программе, а также о том, выданы ли уже такие документы.

В текущем году в Минэке ожидают привлечь более 12 млрд руб. через этот инструмент, а далее — до 40 млрд руб. ежегодно. По словам экспертов, эта цифра цифру оптимистична, сообщают "Известия".

Чтобы получить вид на жительство, необходимо вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб. — в капитал российского юридического лица.