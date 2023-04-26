Орешкин перечислил приоритеты новой экономической модели

"Новая модель" экономического развития России на ближайшие годы будет строиться на шести базовых принципах.

Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, первое – это "освоение страны", чему в предыдущие годы уделялось недостаточно внимания.

Так, в России доля импорта во внутреннем потреблении составляет 23%, т. е. каждый четвертый товар или услуга, потребляемая гражданами и компаниями, была импортного производства, сообщил Орешкин. В США, например, эта доля – 15%, "это тот пример, к которому нужно стремиться".

Переход к такому уровню означает возможность нарастить внутреннее потребление примерно на 40%. Ключевую роль в "освоении" будет играть создание инфраструктуры, отметил помощник главы государства.

Стратегическая повестка – построение страны с собственным "я", сообщают "Ведомости".

Ранее Орешкин заявил, что реальные заработные платы россиян и уровень доходов населения в 2023 году продолжают расти.