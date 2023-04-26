26 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Iran Khodro

В России вновь начались продажи машин Iran Khodro

Российский дилерский холдинг "Рольф" заявил о начале продаж иранских автомобилей марки IKCO (Iran Khodro).

В салонах появился седан Iran Khordo Tara по стоимости от 1,529 млн руб. Это самый дешевый седан на российском рынке за исключением Lada Granta и на сегодняшний день — самая дешевая иномарка. Например, самый доступный седан из Китая — BAIC U5 Plus, который собирают на калининградском заводе "Автотор" оценивается в 1,7 млн руб.

В основе Iran Khodro шасси от Peugeot 208, а ее ближайшим родственником можно считать седан Peugeot 301, который создавался как ответ компании таким автомобилям как Renault Logan, а также на ряде рынков Hyundai Solaris и Kia Rio.

Первая партия из седанов поступит на склады в последние дни апреля, а клиенты получат их в середине мая. Речь идет пока всего лишь о 30 автомобилях. Следом ожидается поставка еще 60 машин, сообщает РБК.

Ранее в Минпромторге заявили, что россияне пока не смогут ездить на иранских автомобилях.

Теги: авторынок, автомобили, IKCO


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Ранее 14.02.2023 09:55 Мск Россияне пока не смогут ездить на иранских автомобилях - Минпромторг

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