26 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росптицесоюз заявил о возможных проблемах с переработкой птицы

Росптицесоюз, объединяющий 250 предприятий, производящих 80% рынка мяса птицы и яйца, заявил о проблемах с переработкой птицы.

Причина тому - уход иностранных поставщиков оборудования. По данным организации, на птицефабриках до 80% оборудования – иностранное. После ухода зарубежных компаний у отечественных производств стали возникать проблемы с сервисным обслуживанием и приобретением запчастей.

Отмечается, что некоторые российские предприятия стали выпускать аналоги деталей, но их цена из-за небольшого объема производства в десятки раз выше оригинальных.

Ранее стало известно, что поставки оборудования и запчастей, а также сервисное обслуживание российских птицеводов прекратила голландская компания Meyn, которая была крупнейшим игроком в данном сегменте. Такое же решение в ближайшее время может принять исландская компания Marel, сообщают "Ведомости".

 

Теги: Росптицесоюз, птица, мясо


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