Количество аварий с электросамокатами выросло на 40%

В России количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, в прошлом году выросло на 40%, говорится в материалах Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

При этом число погибших сократилось на 5%. В 2022 году было зарегистрировано 941 ДТП с участием СИМ, погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Еще 976 (больше на 38,6%) человек, в числе которых 192 ребенка, получили травмы.

Наибольшее количество происшествий зарегистрировано в Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской, Нижегородской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, МВД включило в экзамен на права правила использования электросамокатов.