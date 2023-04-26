26 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ с 1 мая повысит стоимость автомобилей LADA

АвтоВАЗ с 1 мая увеличит стоимость автомобилей LADA.

В среднем рост произойдет на 2%. Как сообщил президент компании Максим Соколов, рост вызван общим повышением тарифов из-за инфляции, цен на компоненты, запчасти и сырье у поставщиков и субпоставщиков автопроизводителя. Отмечается, что общий рост стоимости автомобилей АвтоВАЗа не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в текущем году.

Соколов также заявил, что в предстоящем месяце АвтоВАЗ введет предельную стоимость продажи машин LADA в собственной дилерской сети. Автоконцерн будет жестко контролировать нововведение вплоть до расторжения контракта при нарушениях, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, начало продаж обновленной Lada Vesta могут перенести.

Теги: АвтоВАЗ, LADA, автопром


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