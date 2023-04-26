СМИ: США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года

В США члены палаты представителей от Республиканской и Демократической партий готовят проект закона, чтобы добиться завершения конфликта вокруг Украины ее возвращением к границам 1991 года, сообщает Yahoo News.

Как ожидается, резолюция сначала должна будет быть рассмотрена комитетом по международным делам палаты. Документ требует подчеркнуть, что американская политика заключается в том, чтобы видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно-признанных границах 1991 года.

Авторы законопроекта также призывают включить Украины в НАТО и требовать от России выплатить компенсации Киеву.

Как сообщалось ранее, без решительной победы поддержка Украины Западом может ослабнуть, и тогда Киев будет вынужден согласиться на переговоры с Россией с целью прекращения или замораживания военного конфликта.