На суде над Ройзманом* рассказали, как бывший мэр дискредитировал ВС

На этой неделе Октябрьский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего главы города Евгения Ройзмана*.

Напомним, что экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Сам Ройзман*, когда к нему в прошлом году пришли с обысками, заявлял, что его дело якобы находится в Москве. Однако позже стало известно, что приговор будет оглашен в Екатеринбурге.

Заседание началось сегодня, 26 апреля. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала Октябрьского райсуда, все началось с задержкой из-за большого числа представителей СМИ, желающих попасть на процесс. Перед началом заседания Ройзман* сообщил, что настроение у него "нормальное". От подробных комментариев бывший мэр воздержался, сказав лишь, что "все всё понимают". В клетку его помещать не стали, посадив на скамейку перед судьей.

Далее суд установил личность Ройзмана*, место его проживания и место работы. Тот сообщил, что трудится литературным консультантом в издательстве. Отводов судье ни сам обвиняемый, ни его адвокаты заявлять не стали. Затем экс-мэру разъяснили его права. Когда с формальностями было покончено, процесс стартовал.

Прокурор зачитал обвинение. По его словам, в июле прошлого года во время прямой трансляции на YouTube Евгений Ройзман*, желая вызвать широкий общественный резонанс, сообщил зрителям информацию, которая дискредитирует ВС РФ. Также он нелестно отозвался о спецоперации, назвав ее *****. После этого бывший мэр сохранил запись трансляции на своем канале видеохостинга. В итоге ролик посмотрели более 60 тысяч пользователей.

Ройзман* в ответ сообщил, что обвинение ему понятно. Свою вину он признавать отказался. Комментировать выступление прокурора подсудимый не стал, сказав, что выскажется после исследования доказательств.

Далее гособвинитель довольно долго перечислял материалы дела, где содержатся доказательства и которые суд должен исследовать. Ройзман* в это время смотрел в стол. А когда прокурор закончил, начал о чем-то шептаться с адвокатом.

После этого началось исследование доказательств. Из материалов стало известно, что изъяли в квартире у Ройзмана* в ходе обысков в прошлом году: "Айфон", ноутбук, несколько флеш-карт, ряд документов и листок с надписью "***** с Украиной страшная, бездарная, позорная ***** в истории России". Сам Евгений Ройзман* признал, что текст написан им.

В Фонде Ройзмана* правоохранители изъяли ноутбук. Сотрудники Фонда заявили, что техника не принадлежит организации, а чей это ноутбук, якобы неизвестно. Также силовики нашли папку с документами и сделали их копии.

Далее прокурор зачитал цитаты Ройзмана* из упомянутого ролика, где несколько раз в контексте СВО звучат слова ***** и *********. Таким образом, сделали вывод эксперты, бывший мэр дискредитировал спецоперацию и российских военных, которые ее проводят. Сам обвиняемый слушал выступление то закрыв глаза, то вдруг резко начиная шептаться с защитником. А в какой-то момент достал из кармана таблетку и проглотил, запив ее водой. Сразу после этого бывший мэр попросил перерыв, сославшись на кашель. Судья выделил на это 10 минут. Примечательно, что, едва выйдя в коридор, Ройзман* мгновенно перестал кашлять и удалился в компании своих адвокатов на другой этаж. Журналистов туда не пустили.

Затем процесс продолжился. Было озвучено, что находилось в памяти изъятых ноутбуков. В основном там лежали различные файлы, которых набралось больше 10 тысяч. А в памяти "Айфона" нашли историю работы браузеров. Что в ней было, прокурор зачитывать не стал.

"Мне вменяют две фразы. Я их не отрицаю. В рамках этой статьи может быть все, что угодно", - прокомментировал Ройзман*.

В настоящее время суд продолжает изучение доказательств. Оно продолжится после перерыва.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России