Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна в рамках "инклюзивной линейки", разработанной с американскими благотворительными и медицинскими экспертами.

Руководство компании считает, что "все дети должны иметь возможность увидеть себя в Барби". Производитель создал эту куклу в ассоциации с Национальным обществом людей с синдромом Дауна (NDSS).

В рекламе игрушки снялась британская модель с синдромом Дауна Элли Гольдштейн. Она также одобрила куклу.

В Mattel сообщили, что у куклы лицо и тело человека с синдромом Дауна: миндалевидные глаза, эпикантус, удлиненное относительно ног туловище.