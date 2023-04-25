У Байдена и Путина есть тайный канал для решения вопросов по обмену заключенными

В российского и американского президентов есть специальный канал для обсуждения вопросов об обмене задержанными гражданами США и России. Он был создан после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в 2021 году в Женеве.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва и Вашингтоне не в восторге от того, что о канале узнали журналисты.

"Я не открою большого секрета, если скажу вам, что этот канал не предполагал вовлечения журналистов и не предполагал публичного засвечивания тех или иных ситуаций в интересах оказать давление на ведущиеся серьезные профессиональные переговоры", - сказал дипломат.