Инвалида с Сахалина обманом записали добровольцем на СВО

На Сахалине мужчину с инвалидностью мошенническим способом записали добровольцем на специальную военную операцию.

Пострадавшему позвонил неизвестный, он представился сотрудником Госуслг. Сообщил, что аккаунт мужчины взломан, попроси отправить цифры из смс-сообщения.

Инвалид проделал все, о чем попросили, а спустя несколько дней в своем профиле на Госуслугах обнаружил, что записан добровольцем на фронт.

Мужчина обратился в полицию и объяснил ситуацию. Сейчас возбуждено уголовное дело, мошенников разыскивают.