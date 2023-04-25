В Златоусте от утечки газа погибли пять человек

В Златоусте погибли пять человек из-за утечки газа. Собственник квартиры самостоятельно подключил кустарный газовый котел, затем сдал жилье 20-летней девушке.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина при подключении котла завел трубу в вентиляционную шахту.

Когда девушка пригласила в гости трех человек, случилась утечка. Угарный газ заполнил квартиру, хозяйка и гости умерли во сне. Также погибла 61-летняя соседка, к ней в квартиру газ попал по вентиляции.

На собственника завели уголовное дело, но потом выпустили. Семьям трех погибших он выплатил компенсацию по 200 тыс. руб., но остальные отказались брать деньги. Сын соседки и мать девушки требуют тюремный срок для мужчины.

По данным канала, в 2019 году в квартире мужчины уже была утечка, тогда арендаторы выжили, а их кошка погибла.