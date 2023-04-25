25 Апреля 2023
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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.ru

Японская лунная миссия провалилась: пропала связь с модулем во время прилунения

Совместная японско-арабско-американская лунная миссия, вероятно, потерпела неудачу. Этим вечером японский модуль Hakuto-R с луноходом "Рашид" (ОАЭ) на борту должен был прилуниться, аппарат вышел на траекторию посадки, но данных об успешном достижении поверхности спутника Земли не пришло. Компания Ispace, разработавшая модуль, уже заявила о неудаче своей первой попытки отправки аппарата на Луну.

Аппарат должен был прилуниться в кратере Атлас – он находится на видимой с Земли стороне Луны.

Модуль был запущен в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Помимо арабского четырехколесного лунохода на борту Hakuto-R находился японский сверхкомпактный двухколесный луноход и экспериментальная твердотельная батарея.

Теги: луна, модуль, япония, луноход


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