Японская лунная миссия провалилась: пропала связь с модулем во время прилунения

Совместная японско-арабско-американская лунная миссия, вероятно, потерпела неудачу. Этим вечером японский модуль Hakuto-R с луноходом "Рашид" (ОАЭ) на борту должен был прилуниться, аппарат вышел на траекторию посадки, но данных об успешном достижении поверхности спутника Земли не пришло. Компания Ispace, разработавшая модуль, уже заявила о неудаче своей первой попытки отправки аппарата на Луну.

Аппарат должен был прилуниться в кратере Атлас – он находится на видимой с Земли стороне Луны.

Модуль был запущен в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Помимо арабского четырехколесного лунохода на борту Hakuto-R находился японский сверхкомпактный двухколесный луноход и экспериментальная твердотельная батарея.