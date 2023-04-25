"Кратос" о бое в Екатеринбурге: "Мне нравится драться на голых кулаках"

Известный кулачный боец Сергей "Кратос" Калинин рассказал, что рад выступить на турнире RCC Hard, который уже в эту субботу пройдет в Екатеринбурге. Также своими ожиданиями поделились и другие хедлайнеры предстоящего мероприятия.

В главном событии вечера "Кратос" встретится с бразильским бойцом ММА Кристиано Фроличем. Со-главным боем станет противостояние Дауда Стхански и Михаила Колобегова. Сегодня, 25 апреля, в Академии единоборств РМК состоялась масштабная презентация RCC Hard.

Как признался Сергей Калинин, он рад выступить в своем родном городе.

"Очень здорово здесь находиться. Кулачные бои интересны людям: многие дрались на улицах, они знают, как это – получить кулаком по лицу. Из-за этого всем это близко и они переживают. Адреналин на пике. Мне нравится драться на голых кулаках, видимо, это мое", - заявил "Кратос".

Как рассказал исполнительный директор RCC Hard Николай Клименко, однажды боец уже выступал в RCC.

"Тогда это было не успешно, но после этого поединка он поменялся, перешел в "кулачку". И мы увидели другого Сергея Калинина, которого мы знаем как "Кратос". Я очень рад, что местный боец возглавляет наш турнир. Это то, чего нам не хватало", - сказал глава организации.

Как поведал Дауд Стхански, он всего второй раз находится в Екатеринбурге.

"Это очень спортивный город, столица единоборств. Переживаний [по поводу боя] нет, есть мотивация. RCC – элитная организация, которая достаточно давно существует. Это проверенная организация, и для спортсмена это больше как мотивация. Никакого давления нет", - отметил боец.

Его соперник Михаил Колобегов рассказал, что ему всегда было интересно подраться на голых кулаках.

"Порция адреналина здесь выше, чем та, что ты получаешь в боях ММА. Какие-то опасения присутствуют, я никогда не выступал в этом [виде спорта]. Есть много тонкостей, нюансов: как нужно правильно ударить, когда включить тайминг и прочее. 29 апреля я попробую на себе все прелести этого вида спорта", - пообещал представитель смешанных единоборств.

Наконец, слово взял соперник "Кратоса" – Кристиано Фролич. Он был немногословен.

"Я многого добился в ММА в Бразилии, показывал очень хорошие бои. И сейчас я покажу, насколько поменяю игру, когда буду драться на голых кулаках", - заявил бразилец.

Напомним, турнир RCC Hard состоится 29 апреля на площадке многотысячного КРК "Уралец".