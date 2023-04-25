СМИ: В Сосьве из-за пожара эвакуируют заключенных, колония может сгореть

В поселке Сосьва на Среднем Урале из-за пожара, угрожающего всему поселению, эвакуируют заключенных лечебно-исправительного учреждения ЛИУ-23. Сидельцев под конвоем вооруженных сотрудников ФСИН по поселковым улицам колонной вели в место эвакуации, местные жители сняли процессию.

По данным Telegram-канала Baza, среди заключенных больные туберкулезом и ВИЧ.

Ранее стало известно, что власти ввели режим ЧС в районе поселка из-за масштабного природного пожара, перекинувшегося на застройку. По данным МЧС, сгорело уже около 50 зданий.