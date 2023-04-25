"Единоросс" из Госдумы предложил признавать "врагами народа" всех, кто не поддерживает Путина

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев предложил вернуть в юридический язык определение "враг народа". Также в эфире программы Владимира Соловьева он сказал, что страстно желает возвращения "сталинских репрессий", хоть его дед и отсидел девять лет в лагере.

Позже Гурулев пояснил, что "врагами народа" предлагает признавать всех, кто желает поражения России, не поддерживает Путина и бездействует, то есть ничего не делает для "борьбы с нацизмом".

"Если ты специально сидишь и ничего не делаешь, саботируешь решения, то ты враг народа", - заявил народный избранник.