25 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: permkrai.er.ru

"Единоросс" из Госдумы предложил признавать "врагами народа" всех, кто не поддерживает Путина

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев предложил вернуть в юридический язык определение "враг народа". Также в эфире программы Владимира Соловьева он сказал, что страстно желает возвращения "сталинских репрессий", хоть его дед и отсидел девять лет в лагере.

Позже Гурулев пояснил, что "врагами народа" предлагает признавать всех, кто желает поражения России, не поддерживает Путина и бездействует, то есть ничего не делает для "борьбы с нацизмом".

"Если ты специально сидишь и ничего не делаешь, саботируешь решения, то ты враг народа", - заявил народный избранник.

Теги: андрей гурулев, враг народа, депутат, госдума, единая россия


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