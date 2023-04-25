25 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пожар в Прогрессе удалось локализовать

Пожар в поселке Прогресс в Свердловской области удалось локализовать около семи часов вечера во вторник. Сгорели две пилорамы на площади около 4 тыс. кв. метров и сухая трава на площади около четырех гектар.

"Было задействовано 39 единиц техники, 147человек, два пожарных поезда, от МЧС 17 единиц техники, 95 человек", - сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков. Он добавил, что огонь не перекинулся на жилые постройки

Теги: прогресс, пожар, поселок


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