В Сосьве введен режим ЧС

В поселке Сосьва в Свердловской области введен режим ЧС из-за складывающейся пожарной обстановки. По оперативной информации, огонь повредил уже порядка 50 строений различного назначения. В готовность приведен пункт временного размещения для местных жителей.

"В ходе тушения пожара авиация МЧС России осуществила сброс 36 тонн воды. Работы также продолжает и наземная группировка", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сейчас в Сосьве с огнем борются 60 человек, в их распоряжении 14 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.