"Будет жестко": в Екатеринбурге презентовали лигу кулачных боев RCC Hard

Сегодня, 25 апреля, в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге состоялась масштабная презентация "Бойцовского месяца RCC". Главным событием стал анонс лиги кулачных поединков RCC Hard.

Напомним, турнир состоится 29 апреля на площадке многотысячного КРК "Уралец". В главном событии вечера известный мастер "кулачки" Сергей "Кратос" Калинин встретится с бразильским бойцом ММА Кристиано Фроличем. А со-главным боем станет противостояние Дауда Стхански и Михаила "Барреры" Колобегова. Это будет первый подобный турнир в Екатеринбурге.

Как рассказали сегодня организаторы, слоган предстоящего шоу звучит как "Будет жестко". В сентябре прошлого года лига RCC получила лицензию Федерации бокса России на проведение кулачных поединков. На турнире есть строгие правила, призванные защитить здоровье бойцов.

Во-первых, каждый участник перед тем, как выйти в ринг, проходит углубленное медицинское обследование. На самом турнире работают два спортивных врача, которые отслеживают состояние спортсменов во время поединка. В зоне прямого доступа к рингу будут дежурить сразу две реанимационные бригады, чтобы в случае необходимости сразу оказать первую медицинскую помощь бойцу. А сразу после схватки каждый участник еще раз отдельно обследуется и получает индивидуальные рекомендации, которые он обязан выполнить.

Во-вторых, формула поединков на турнире RCC Hard составит три раунда по две минуты. Исключением станет главный бой – "Кратос" и Фролич должны будут провести пять раундов по две минуты, если бой не закончится досрочно.

В-третьих, существует большое количество запретов. Так, бойцам запрещено бить друг друга локтями и ногами. Нельзя бить по затылку и ниже пояса, запрещены любые броски, переводы и борьба. Драться будут исключительно на руках.

В-четвертых, останавливать поединок имеет право только рефери и никто другой. Причины остановки могут быть следующими: нокаут, тотальное преимущество одного спортсмена над другим, технический нокаут, либо травма. Впрочем, сам боец или его угол также могут попросить рефери остановить бой.

Драться спортсмены будут в специальном шестиугольном ринге. В концепцию создания предстоящего шоу легли нейросети. А приглашенным звездным ведущим будет Магомед "Лысый Хищник" Исмаилов.

Как рассказал исполнительный директор RCC Hard Николай Клименко, всего на турнир поступило около 1,5 тысяч заявок от желающих. Их рассмотрели в очень короткие сроки.

"Каждую заявку мы отбирали отдельно. Все смотрел я лично", - отметил промоутер.

Он уточнил, что в будущем в RCC Hard будет запущен формат гран-при. Также Клименко не исключил, что возможно будет введен и пояс чемпиона организации.

Стоит отметить, что в рамках "Бойцовского месяца RCC" 6 мая состоится большой вечер бокса. А 13 мая пройдет турнир RCC 15, который возглавит поединок уральского бойца, президента Академии единоборств РМК Ивана Штыркова и известного российского спортсмена Виктора Немкова.