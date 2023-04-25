Вице-премьер Абрамченко призвала "жестко привлекать к ответственности" за сельхозпалы

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала "жестко привлекать к ответственности" людей, занимающихся так называемым "сельхозпалом" сухой травы.

"На сегодняшний день более трети лесных пожаров, это 36%, в лесном фонде возникло именно по причине перехода огня с земель иных категорий. Например, в таких регионах, как Республика Бурятия - 34% пожаров возникло по этой причине, в Иркутской области – 45% пожаров. <…> зарегистрировано 6 тысяч возгораний, 67% которых приходится на земли сельхозназначения, в основном – это сельхозпалы", - сообщила Абрамченко в своем Telegram-канале.

Она добавила, что наибольшее число таких случаев приходится на Забайкалье, Приморье, Омскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область.

"Необходимо жестко привлекать к ответственности нарушителей. Все необходимые поправки в законодательство были приняты. А также включать меры стимулирования. Например, в прошлом году в 15 субъектах несколько десятков сельхозпроизводителей лишились мер господдержки из-за того, что допускают сельхозпалы", - рассказала вице-премьер.

Напомним, сегодня огонь охватил несколько поселков и лесных массивов в Свердловской области. Для тушения привлечена авиация, но распространению огня способствует сильный ветер.