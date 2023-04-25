Жителей Челябинска предупредили об изменении цвета водопроводной воды

Жителей Челябинска предупредили об изменении качества питьевой воды по цвету и мутности из-за технологического переключения между водоводами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в ближайшие дни возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах. Для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях будет производиться технологическое переключение между водоводами.

Качество воды стабилизируется в течение одних-двух суток после переключения. Данные переключения будут производиться в течение еще нескольких недель.