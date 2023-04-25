"Татнефть", выкупившая российские активы Nokian Tyres, будет выпускать шины под брендом Ikon

Выкупившая российские активы Nokian Tyres компания "Татнефть" будет выпускать шины под новым брендом Ikon. По условиям лицензионного соглашения "Татнефть" должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres plc, кроме бренда Nordman.

Премиальные шины будут выпускаться уже под новым материнским брендом – Ikon Tyres, приводит "Ъ" сообщение компании.

По итогам сделки по покупке завода во Всеволожске "Татнефть" сохранила "все производственные процессы и технологии".