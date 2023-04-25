25 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Более чем в половине российских городов новое жилье вообще не строится

Более чем в половине российских городов (600) новое жилье вообще не строится. Доступность ипотеки для населения снижается, а больше половины ввода жилья в стране обеспечивают сами граждане: в 2022 году 56% объема жилых квадратных метров было построено россиянами в рамках ИЖС, ипотеку под такие цели берут только в 10% строек. Такие данные озвучил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в рамках обсуждения вопроса повышения доступности ипотеки.

В Центральном банке России тоже не испытывают оптимизма по поводу доступности ипотеки. Начальник управления департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев отметил, что до 2020 года доступность ипотеки для граждан росла, после – снижалась. И снижение началось на фоне ввода государственных мер поддержки, например, льготной ипотеки на новостройки.

"Доступность недвижимости определяет спрос на ипотеку. Цены на первичном рынке с 2020 года выросли на 70%, доходы населения конечно такого роста не показывают, и в отдельных регионах ситуация еще хуже", - пояснил Румянцев.

Строительство(2021)|Фото: Накануне.RU

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин попытался спорить. Он считает, что доступность ипотеки определяется не тем, сколько квадратных метров человек может купить на зарплату, а теми инструментами, которыми он может воспользоваться. При этом Стасишин отмечает, что для банков текущая ситуация с дешевыми и длинными кредитами не выгодна, но они сами виноваты, что просчитались.

"Да, цена увеличилась. Но и объем метров увеличился. Рост в 70% - это эффект низкой базы, десять лет до этого цены не росли, за счет этого и стройка не росла, проектирование не развивалось, общественные пространства не создавались", - заявил замминистра.

Теги: жилье, ипотека, доступность, никита стасишин


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