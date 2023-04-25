25 Апреля 2023
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Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Приднестровец&quot; / t.me/pridnestrovec

Пригожин не согласился променять боеприпасы для ЧВК «Вагнер» даже на «дружбу с Богом»

Сотрудники Американского института изучения войны (ISW) опубликовали доклад, согласно которому наступило определенное «потепление» отношений между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнером». Это утверждение опроверг основатель бизнесмен Евгений Пригожин.

В комментарии Накануне.RU основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что аналитики ISW выпустили очередной фейк, который слабо соответствующей реальности, как и выдуманный ими «альянс против наступательных операций» в зоне СВО.

«Вбрасывается большое количество фейков, и это один из них. Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с господом Богом», — заметил предприниматель.

Ранее Пригожин отреагировал на сообщение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Политик сообщил, что российские оборонные компании нарастили темпы и объемы производства боеприпасы. По словам основателя ЧВК «Вагнер», эта новость «не может не радовать» патриотов, но еще надо разобраться в судьбе этих снарядов.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, шойгу, боеприпасы


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