Пригожин не согласился променять боеприпасы для ЧВК «Вагнер» даже на «дружбу с Богом»

Сотрудники Американского института изучения войны (ISW) опубликовали доклад, согласно которому наступило определенное «потепление» отношений между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнером». Это утверждение опроверг основатель бизнесмен Евгений Пригожин.

В комментарии Накануне.RU основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что аналитики ISW выпустили очередной фейк, который слабо соответствующей реальности, как и выдуманный ими «альянс против наступательных операций» в зоне СВО.

«Вбрасывается большое количество фейков, и это один из них. Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с господом Богом», — заметил предприниматель.

Ранее Пригожин отреагировал на сообщение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Политик сообщил, что российские оборонные компании нарастили темпы и объемы производства боеприпасы. По словам основателя ЧВК «Вагнер», эта новость «не может не радовать» патриотов, но еще надо разобраться в судьбе этих снарядов.