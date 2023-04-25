Швеция объявил о высылке пятерых российских дипломатов

Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов.

Глава МИД страны Тобиас Билльстрём заявил, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом", передает РИА Новости.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата было принято с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность".

22 апреля стало известно о высылке из Германии российских дипломатов. В МИД РФ полагают, тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений.