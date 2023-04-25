Армия России продолжает "активное уничтожение противника" на западе Артемовска

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок армии России нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124-х районах.

В районах Орлянского, Крахмального, Новоселовского и Стельмаховка пресечена "работа" четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска.



