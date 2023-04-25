25 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске мужчина под видом работника газовой службы избил и ограбил пенсионерку

В Челябинске местный житель избил 83-летнюю пенсионерку и ограбил. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина представился пожилой женщине сотрудником газовой службы и сообщил, что ему нужно осмотреть колонку. Пройдя на кухню, он стал требовать от пенсионерки деньги, но получил отказ. Тогда он несколько раз ударил пенсионерку и связал веревкой. Женщина была вынуждена отдать ему деньги в размере 37 тыс. рублей.

Полицейским женщина рассказала, что подозреваемым может быть е сосед, поскольку его голос показался ей знакомым. Мужичину задержали. Он рассчитывал, что она не сможет его узнать вследствие плохого зрения. На местного жителя возбудили уголовное дело за разбой. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Теги: пенсионерка, разбой,


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