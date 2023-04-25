В Сосьву вылетел пожарный вертолет и группировка пожарных

25 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: vk.com/overhearsovetskiyс

В Сосьву вылетел пожарный вертолет и группировка пожарных

МЧС направило вертолет для тушения пожара в Сосьве.

По данным МЧС России, на тушение вылетел Ми-8 МЧС России, направлена группировка пожарных.

"Горят отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности", - говорится в сообщении МЧС.

66.RU со ссылкой на очевидцев передает, что огонь обступил посёлок со всех сторон: "Поселок горит, частные дома пачками, школа, зона <...> Ветер сильнейший, пожарных машин всего две, люди ведрами тушат".

Ранее сообщалось, что пожар возник около лечебно-исправительного учреждения ФСИН в посёлке Сосьва. По данным очевидцев, загорелся склад леса возле ЛИУ-23.

"Огонь со всех сторон подбирается к стенам ЛИУ-23. Сотрудники эвакуируют из штаба документы, оргтехнику и другие вещи", - сообщает очевидец.

В ЛИУ-23, согласно информации из открытых источников, содержатся заключенные с хроническими заболеваниями, в числе которых туберкулез.

Теги: пожар, сосьва, лиу


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети