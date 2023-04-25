В Сосьву вылетел пожарный вертолет и группировка пожарных

МЧС направило вертолет для тушения пожара в Сосьве.

По данным МЧС России, на тушение вылетел Ми-8 МЧС России, направлена группировка пожарных.

"Горят отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности", - говорится в сообщении МЧС.

66.RU со ссылкой на очевидцев передает, что огонь обступил посёлок со всех сторон: "Поселок горит, частные дома пачками, школа, зона <...> Ветер сильнейший, пожарных машин всего две, люди ведрами тушат".

Ранее сообщалось, что пожар возник около лечебно-исправительного учреждения ФСИН в посёлке Сосьва. По данным очевидцев, загорелся склад леса возле ЛИУ-23.



"Огонь со всех сторон подбирается к стенам ЛИУ-23. Сотрудники эвакуируют из штаба документы, оргтехнику и другие вещи", - сообщает очевидец.

В ЛИУ-23, согласно информации из открытых источников, содержатся заключенные с хроническими заболеваниями, в числе которых туберкулез.