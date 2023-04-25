25 Апреля 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Моор уехал в Ташкент на выставку "Иннопром. Центральная Азия"

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором сегодня работает на выставке "Иннопром. Центральная Азия", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Свою продукцию представляют порядка 300 компаний из Центральной Азии, России и Беларуси. Экспозиция представлена в нескольких павильонах: международное сотрудничество, промышленно-инвестиционное сотрудничество, межрегиональное сотрудничество.

Также глава региона принял участие в специализированной сессии "Международные технологические партнерства в ТЭК: вызовы и возможности". В повестке сессии: международное взаимодействие для энергетической безопасности, новые технологии и совместные проекты, развитие национальных рынков, работа государственных и частных компаний.

Делегация Тюменской области во главе с Губернатором Александром Моором работает на выставке "Иннопром. Центральная Азия"(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В инфоцентре сообщили, что губернатор Александр Моор пригласил официальную делегацию Республики Узбекистан принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Предлагаю сформировать официальную делегацию Республики Узбекистан и приглашаю принять участие в сентябре текущего года в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества и у нас есть все инструменты для его реализации", - заявил глава региона.

Александр Моор на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Теги: Александр Моор, Иннопром, выставка


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