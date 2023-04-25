Замминистра культуры РФ Манилова возглавит Русский музей

Статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова покинет пост и возглавит Государственный Русский музей.

Прежний гендиректор Русского музея Владимир Гусев оставил эту должность в феврале 2022 г. и стал президентом учреждения, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Минкультуры. Новым заместителем министра культуры стал Андрей Малышев, прежде – гендиректор "Росконцерта".

Алла Манилова была заместителем министра культуры с 2012 г., до этого она несколько лет была вице-губернатором Петербурга.