Пламя крупного пожара в Свердловской области может перекинуться на исправительный объект ФСИН
В Свердловской области возник пожар около лечебно-исправительного учреждения ФСИН в посёлке Сосьва. Об этом сообщает паблик "Инцидент. Екатеринбург" Вконтакте.
По данным очевидцев, загорелся склад леса возле ЛИУ-23.
"Огонь со всех сторон подбирается к стенам ЛИУ-23. Сотрудники эвакуируют из штаба документы, оргтехнику и другие вещи", - сообщает очевидец.
В ЛИУ-23, согласно информации из открытых источников, содержатся заключенные с хроническими заболеваниями, в числе которых туберкулез.
Сегодня на Среднем Урале полыхают другие крупные пожары:
- в поселке Таежном горит 21 дом, 16 из них жилые,
- в Первоуральске загорелась пилорама на площади 1500 кв.м, пожар тушит поезд,
- из-за лесного возгорания перекрыта трасса Нижняя Синячиха - Ирбит с 31 по 35 км.