Пламя крупного пожара в Свердловской области может перекинуться на исправительный объект ФСИН

В Свердловской области возник пожар около лечебно-исправительного учреждения ФСИН в посёлке Сосьва. Об этом сообщает паблик "Инцидент. Екатеринбург" Вконтакте.

По данным очевидцев, загорелся склад леса возле ЛИУ-23.



"Огонь со всех сторон подбирается к стенам ЛИУ-23. Сотрудники эвакуируют из штаба документы, оргтехнику и другие вещи", - сообщает очевидец.

В ЛИУ-23, согласно информации из открытых источников, содержатся заключенные с хроническими заболеваниями, в числе которых туберкулез.

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