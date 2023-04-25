Суд приговорил бывшего ефрейтора к 14 годам колонии за госизмену
Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии Илью Трачука, обвиняемого в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.
Уголовное дело слушалось в закрытом режиме под грифом "совершенно секретно".
По данным РИА Новости, Трачук является бывшим военнослужащим. Суд лишил его воинского звания "ефрейтор".
Ранее сообщалось, что гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону в 2022 году дважды привлекал Трачука к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.