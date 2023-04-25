Уехавший в Германию депутат пермской гордумы лишен полномочий

Депутат пермской гордумы Сергей Захаров, покинувший Россию, лишен полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании. Официально полномочия Захарова прекращены с 10 апреля.

Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.

16 ноября 2022 года на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине. Также парламентария исключили из фракции "ЕР".