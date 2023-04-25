Ещё один приют для собак строят в Астраханской области

На участке земли недалеко от села Солёное Займище Черноярского района ведётся строительство приюта для собак. Уже сейчас на облагороженной территории установили 150 вольеров, в которых содержатся 97 собак. Новый приют осмотрел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор лично убедился в том, что работа по содержанию питомцев выполняется на отлично. Собаки живут в чистых помещениях, у каждого пса есть имя и карточка, прикреплённая на вольер. В ней вся информация о питомце: кличка, возраст, масса тела, рост, аллергические склонности, тип характера, привычки, отношение к человеку и другим собакам. Чтобы потенциальным хозяевам было легче ориентироваться в выборе домашнего любимца, на самцах надеты ошейники синего цвета, а на самках розового.

Дважды в день животных выгуливают и кормят. На прогулках они играют с игрушками. Также их регулярно вычесывают, подстригают когти, с ними проводит занятия кинолог.

Директор приюта Любовь Ткач рассказала главе региона, что работа по поиску хозяев для бездомных собак тоже ведётся. Уже удалось пристроить 15 животных. Их брали в астраханские семьи, отправляли в Волгоград, а две сестрички даже нашли дом в Эстонии.

В строительстве и благоустройстве приюта помогают инвесторы из Астраханской области и других регионов, а также волонтёры. В одну команду их объединил предприниматель и меценат Валерий Ашихмин. Он сообщил, что приют в завершённом виде будет рассчитан на 1000 собак, которые будут жить в 500 вольерах. При этом от концепции «отлов-лечение-стерилизация-передержка- выпуск в прежнюю среду обитания» здесь решили отказаться. Если собаку не удастся передать в добрые руки, она останется жить в приюте до естественной смерти.

На территории приюта сейчас строят ветеринарную клинику. Здесь будет кабинет первичного осмотра, операционная и послеоперационное помещение, а также варочный цех.

Игорь Бабушкин предложил детально рассмотреть опыт создания и работы приюта в Солёном Займище и тиражировать его в остальных районах и областном центре.



