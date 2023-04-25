Серьезный пожар в Свердловской области: горит больше 20 домов, на тушение вылетел вертолет

В свердловском поселке Таежный горит 21 дом, 16 из них жилые.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, из горящих домов эвакуировано 27 человек, в том числе 3 ребенка, размещены в пункте временного размещения.

Пожарные принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. К тушению от РСЧС привлечено более 30 человек и 10 единиц техники.

Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.