Названа стоимость российского самолета МС-21

Российский узкофюзеляжный среднемагистральный самолет МС-21 будет стоит около 3 млрд руб. Для сравнения – аналогичный самолет от Boeing стоит 5-6 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах.

До этого глава Ростеха (производит МС-21) Сергей Чемезов заявил, что для российских авиакомпаний, в частности – для "Аэрофлота", стоимость МС-21 будет ниже рыночной, поскольку государство, как ожидается, поможет авиапрому частично компенсировать цену машин.

В конце 2022 года самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом получил одобрительные документы от Росавиации. В декабре были завершены статические испытания самолета МС-21.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Начало поставок ожидается в 2024 году.