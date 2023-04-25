В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище

В Челябинске объявили конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс будет проводиться с 20 апреля по 31 мая. Руководителям расположенных на территории города организаций, использующих защитные сооружения гражданской обороны, рекомендовано принять участие в смотре-конкурсе.

Его целью является оценки состояния работы организаций по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени, а также в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений.