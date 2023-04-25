25 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Губернатор Астраханской области побывал с рабочей поездкой в Черноярском районе

Игорь Бабушкин осмотрел площадку по благоустройству в Чёрном Яре. Территория примыкает к центру «Патриот», где организуют летний лагерь для 300 ребят. Рабочие уже приступили к обустройству: распланировали участок, устанавливают бордюры, подсыпают основу для дорожек. В конце августа здесь будет прогулочное пространство с красивым видом на Волгу.

Как сообщается в телеграм-канале губернатора, работы ведутся в рамках федеральной программы ФКГС нацпроекта «Жильё и городская среда», именно за этот объект было отдано больше всего голосов в прошлом году. Сейчас в голосовании участвует ещё одна площадка в Чёрном Яре по улице Гагарина. Выбрать объект для благоустройства можно на платформе "Формирование комфортной городской среды"

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

По уже сложившейся традиции Игорь Бабушкин навестил семью мобилизованных бойцов. Два брата вместе ушли на передовую СВО. Старший не захотел оставлять младшего и явился в военкомат без повестки. Дома их остались ждать родители.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В селе Соленое Займище сразу несколько радостных событий. Жители много лет ждали завершения строительства питьевого водопровода. Вместе с главой района запустили комплекс водоснабжения. Теперь 2100 сельчан могут пользоваться очищенной водой. Есть возможность подключить и строящиеся предприятия к техническому водопроводу.

Здесь же, в Соленом Займище, сдали новую врачебную амбулаторию площадью 260 кв. м. Её тоже построили с опережением графика на несколько месяцев.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Черноярском районе строится приют для бездомных собак «Гепард» на 1000 мест. Здесь уже живут 97 собак. 15 особей уже пристроили в добрые руки.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Также тут откроется ветклиника. По замыслу владельцев приюта, животных не будут отпускать в прежнюю среду обитания, а постараются найти им хозяев или оставят тут насовсем.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

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