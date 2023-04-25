Губернатор Астраханской области побывал с рабочей поездкой в Черноярском районе

Игорь Бабушкин осмотрел площадку по благоустройству в Чёрном Яре. Территория примыкает к центру «Патриот», где организуют летний лагерь для 300 ребят. Рабочие уже приступили к обустройству: распланировали участок, устанавливают бордюры, подсыпают основу для дорожек. В конце августа здесь будет прогулочное пространство с красивым видом на Волгу.

Как сообщается в телеграм-канале губернатора, работы ведутся в рамках федеральной программы ФКГС нацпроекта «Жильё и городская среда», именно за этот объект было отдано больше всего голосов в прошлом году. Сейчас в голосовании участвует ещё одна площадка в Чёрном Яре по улице Гагарина. Выбрать объект для благоустройства можно на платформе "Формирование комфортной городской среды"

По уже сложившейся традиции Игорь Бабушкин навестил семью мобилизованных бойцов. Два брата вместе ушли на передовую СВО. Старший не захотел оставлять младшего и явился в военкомат без повестки. Дома их остались ждать родители.

В селе Соленое Займище сразу несколько радостных событий. Жители много лет ждали завершения строительства питьевого водопровода. Вместе с главой района запустили комплекс водоснабжения. Теперь 2100 сельчан могут пользоваться очищенной водой. Есть возможность подключить и строящиеся предприятия к техническому водопроводу.

Здесь же, в Соленом Займище, сдали новую врачебную амбулаторию площадью 260 кв. м. Её тоже построили с опережением графика на несколько месяцев.

В Черноярском районе строится приют для бездомных собак «Гепард» на 1000 мест. Здесь уже живут 97 собак. 15 особей уже пристроили в добрые руки.

Также тут откроется ветклиника. По замыслу владельцев приюта, животных не будут отпускать в прежнюю среду обитания, а постараются найти им хозяев или оставят тут насовсем.