25 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов поставил задачи в связи с продлением магистрали "Москва – Казань" до Екатеринбурга

Строители трудятся в круглосуточном режиме для продления скоростной автомагистрали "Москва – Казань" до уральской столицы. Дальнейшие задачи по реализации проекта поставили во время совещания министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина мы должны усилить совместную работу, связанную с продлением магистрали "Москва – Казань" до уральской столицы", – подчеркнул Алексей Орлов.

Первый этап строительства трассы до Екатеринбурга завершится уже в 2024 году, благодаря чему Екатеринбургская агломерация получит современную скоростную связь с европейской частью страны. С одной стороны, это значительно увеличит логистический потенциал города и укрепит его статус как важнейшего транспортного узла России, а с другой – принесет множество новых вызовов и поставит перед властями ряд сложных задач.

Продление трассы создаст новые возможности для экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии – одним из наиболее динамично развивающихся регионов. Однако магистраль должна не только усилить транзитную роль городов екатеринбургской агломерации, но и стать подспорьем для производства собственных товаров и услуг. И сегодня есть возможность придать мощнейший импульс развитию экономики уральской столицы и Свердловской области в целом, подчеркнул градоначальник.

Алексей Орлов(2022)|Фото: Накануне.RU

Он также отметил, что перед муниципалитетами агломерации встанет задача по соединению федеральной трассы и улично-дорожной сети городов, а также созданию дублирующих дорог для общественного транспорта.

Для продления магистрали "Москва – Казань" сейчас производится капитальный ремонт участка трассы "Пермь – Екатеринбург" протяженностью 165,4 километра. Перед строителями стоит задача расширить дорогу, сделав ее четырехполосной. Помимо этого, специалисты капитально отремонтируют 14 сооружений (мостов, путепроводов, развязок и прочих), находящихся на участке трассы. Чтобы запустить магистраль в максимально короткие сроки, строители трудятся на объектах в круглосуточном режиме.

Напомним, что в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин провел церемонию открытия автомобильного движения по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Финальный участок ЕКАД – это ключевой инфраструктурный проект Свердловской области, завершение строительства которого прошло в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Теги: Алексей Орлов, магистраль Москва Казань


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