Глава Минздрава сообщил о начале лечения детей со СМА отечественным препаратом

Несколько детей в рамках клинических исследований получили российский препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Это уже такая наша с вами победа, что эти дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение", - цитирует ТАСС министра.

По его словам, несколько детей уже получили первые инъекции российского аналога "Золгенсмы".

До этого в России СМА лечили только иностранными препаратами ("Золгенсма", "Спинраза" и "Рисдиплам").

Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии, официально появился в России только в июле 2022 года. До этого он применялся в особых случаях. Достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.

Ранее родители детей с таким диагнозом вынуждены были собирать средства на лечение "всем миром", поскольку за счет ОМС препарат было получить нельзя.