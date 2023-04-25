25 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: СУ СКР по Свердловской области

На екатеринбуржца, обругавшего мальчика с буквой Z, завели уголовное дело

Мужчина, который обругал в Екатеринбурге мальчика в шапке с буквой Z, не смог отделаться административным наказанием и будет преследоваться по уголовной статье.

Вчера стало известно, что неизвестный на улице нецензурно обругал девятилетнего мальчика из-за изображенной на его шапке буквы Z — одного из символов СВО.

Выяснилось, что отец ребенка — росгвардеец, участник СВО, мальчик гордится своим отцом и хотел таким образом выразить поддержку русским воинам. Как сообщало Накануне.RU, после резонанса в СМИ, екатеринбуржца задержали с ОМОНом, на прохожего завели дело по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, ему грозило до 15 суток ареста.

Сегодня Ленинский суд должен был рассмотреть административное дело, но это производство прекратили из-за уголовного дела. По какой именно статье его теперь обвиняют, пока неизвестно, сообщает 66.ру.

Ранее мужчина раскаялся в содеянном и принес свои извинения и мальчику, и его родителям.

Подозреваемый в нападении на мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: шапка, Z, росгвардия, мелкое хулиганство


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Ранее 25.04.2023 11:14 Мск Уральцу, оскорбившему ребенка из-за буквы Z на шапке, вменили мелкое хулиганство
Ранее 25.04.2023 07:47 Мск Житель Екатеринбурга, напавший на ребенка в шапке с буквой Z, задержан и раскаялся
Ранее 24.04.2023 20:20 Мск Бастрыкин заинтересовался агрессией уральца против мальчика в шапке с буквой Z

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