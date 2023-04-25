В Югре к форуму национального единства присоединились представители ДНР и ЛНР

В Ханты-Мансийске при содействии Федерального агентства по делам национальностей состоялся IV Всероссийский форум национального единства. Среди различных мероприятий – дискуссии, встречи, а также выездное расширенное заседание координационного совета при "Доме народов России". Подробнее – в материале Накануне.RU.

В 2023 г. в форуме участвуют более 500 человек из 45 субъектов Российской Федерации. Впервые форум посетили делегации Камчатского края, Донецкой и Луганской народных республик, Макеевки. Церемония открытия состоялась 23 апреля. На ней присутствовали губернатор Югры Наталья Комарова, руководитель Тюменской области Александр Моор, глава администрации Макеевки Владислав Ключаров. Участников поприветствовал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По его словам, в стремительно меняющемся мире перед всеми нами стоит серьезная задача – сохранить культуру межнационального общения, укрепить взаимное уважение народов, населяющих Россию.

По словам Александра Моора, в Тюменской области – благоприятный межнациональный и межрелигиозный климат, который способствует продуктивному и бесконфликтному взаимодействию представителей различных социальных групп и национальностей. Тюменская область, Югра и Ямал, говорит Моор, на протяжении многих лет остаются привлекательными для внутренней и внешней миграции. В Югре, отметила в приветственном слове глава региона Наталья Комарова, по данным переписи, проживают представители 139 народов.

"Югра дорожит таким народным многообразием. У каждого народа России уникальные обычаи, традиции и ценности, уходящие корнями в глубь веков и передаваемые из поколения в поколение. Задача у нас сегодня серьезная – сформировать решения по укреплению духовной общности многонационального народа России", – сказала Комарова.

По мнению замглавы администрации президента России Магомедсалама Магомедова, благодаря сплоченности, межэтническому взаимодействию, патриотизму и самоотверженности Россия справляется с современными вызовами. Всероссийский форум национального единства в Югре – значимая встреча неравнодушных людей, готовых поднимать самые

Настоящая изюминка на старте форума – выставка-дефиле "Нарядная Россия", отметила Наталья Комарова на своей странице "ВКонтакте". В этом году свои коллекции представили 26 участников из 12 субъектов РФ.

"Получилось яркое, атмосферное шоу", - отметила губернатор.

С главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым Комарова обсудила текущие результаты сотрудничества, планы совместной работы на 2023-25 гг.

"Владислав Юрьевич поблагодарил сотрудников аварийных бригад из Югры, помогавших восстановить инфраструктуру города Макеевки после обстрелов. Спасибо за высокую оценку работы югорчан", - написала Комарова.

В целом, трехдневная программа форума включает в себя проведение стратегических сессий, конкурсов, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов. В частности, состоялись выездное расширенное заседание Координационного совета при Федеральном государственном бюджетном учреждении "Дом народов России", всероссийское совещание специалистов в сфере государственной национальной политики, школа этноблогеров, дискуссионная площадка "Социальная и культурная адаптация иностранных граждан", семинар на тему "О противодействии экстремизму и терроризму в информационной сфере", конференция регионального отделения Общероссийского общественного движения "Молодежная ассамблея народов России "Мы – россияне" в Югре.

В дни форума прошел открытый конкурс "Лидеры в сфере государственной национальной политики" среди государственных и муниципальных служащих субъектов Российской Федерации. Участники из регионов России показали уровень знаний и опыт работы в сфере взаимодействия с национальными общественными организациями при реализации государственной национальной политики.

Одним из мероприятий форума стала встреча писателя Жанны Андриевской с юными читателями в Государственной библиотеке Югры. Обсуждая с Накануне.RU свое участие в форуме, Андриевская рассказала, что на встречу пришли более 70 человек. Кроме того, она встретилась с руководством школ и библиотек Югры. Вообще, С Югрой, говорит Андриевская, у нее сложилось "доброе сотрудничество".

"Первый раз я посетила Югру в качестве почётного гостя на кинофестивале "Дух огня". Мы с Натальей Комаровой приняли решение представить проект Удивительная Русь на форуме", - сказала писатель.

Позже она и руководство Югры договорились запустить пилотный проект по ознакомлению школьников региона с патриотической серии книг "Удивительная Русь", цель которой – воспеть любовь к родной земле, погрузить детей в мир традиций национальной культуры.

"Я считаю, что нам всем, деятелям культуры и науки, необходимо сплотиться, как можно больше делать акцент на укрепление национального сознания", - сказала Жанна Андриевская.