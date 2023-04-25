25 Апреля 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

Путин и Артюхов обсудили Северный широтный ход и снос аварийного жилья на Ямале

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Темами разговора стали социально-экономическое и транспортное развитие арктического региона. Во время беседы говорили, в частности, о Северном широтном ходе и порте Сабетта.

Путин отметил, что, в целом, по основным показателям у региона – везде плюсы, однако есть и сложные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля. Артюхов свой рассказ о жизни Ямала начал с "главной задачи всех органов власти" – поддержки семей военнослужащих, которая включает в себя, в частности, бесплатные поездки детей в детские лагеря, бесплатные лекарства. В 2022 г. у округа появился новый подшефный муниципалитет – Волноваха, Волновахский район.

Ключевой интегральный показатель – естественный прирост населения, сказал Артюхов, добавив, что округ находится в положительной зоне, коэффициент – семь. В регионе не осталось обманутых дольщиков. Путин обратил внимание Артюхова, что на Ямале – много ветхого и аварийного жилья, в ответ услышав, что это – особенность освоения севера: когда-то эти квартиры и дома были за счастье, сегодня они все пришли в ветхость.

Говоря о Северном широтном ходе, Артюхов отметил, что власти округа понимают, в каком положении сейчас находится Россия, что происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определённая пауза, чтобы всё взвесить. Следующая задача – выход в порт Сабетта. «Газпром» построил до Бованенково существующую железную дорогу. Осталось совсем немного – 170 км, и у России, сказал Арнтюхов, появится еще один арктический порт с подведённой железной дорогой. По сути, сказал Артюхов, это будет наш самый восточный порт в Арктике.

Владимир Путин, Дмитрий Артюхов(2023)|Фото: kremlin.ru

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Артюхов


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