Среди правителей России не было ни одного предателя – Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл считает, что среди правителей России не было ни одного предателя, хотя про каких-то из них можно сказать "более похвальные слова", про кого-то – "менее похвальные".

"Ни одного, кто бы служа своему отечеству, думал о благополучии других. Это были люди, полностью отдавшие свою жизнь и свою судьбу в руки Божии и посвятив ее служению народу", – заявил предстоятель Русской православной церкви в проповеди в Архангельском соборе Московского кремля.

Российских же царей Патриарх и вовсе сравнил с монахами, которые несут служение "для Церкви, народа и государства": "Примеры наших святых царей, цариц, великих князей и княжон должны быть примерами для всех, кто сегодня во власти… Их служение можно сравнить только с монашеством: они все были людьми замужними, женатыми, потому что так полагалось, потому что от родителей к детям переходила и царская власть, но они были людьми семейными, но жили не для себя, а для Церкви, для народа и для государства".