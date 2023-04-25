Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших в ДТП рейсового автобуса и "КамАЗа"

Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального депздрава, восемь пациентов направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в профильное отделение ОБ №24 в состоянии средней степени тяжести, один пациент санавиацией доставлен в ОКБ №2, в настоящее время находится в профильном отделении в состоянии средней степени тяжести.

По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло накануне, вечером, на 110-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Рейсовый автобус Тобольск - Тюмень столкнулся с пустым бензовозом "КамАЗ". Предварительно, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.