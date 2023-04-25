25 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Глава Челябинска подписала постановление об окончании отопительного сезона

Глава Челябинска Наталья Котова подписала постановление об окончании отопительного сезона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Согласно документу, с 26 апреля в городе начнут отключать отопление. Организациям, обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города, поручено обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему.

Согласно постановлению правительства, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше восьми градусов, то отопительный сезон может быть завершен.

Теги: отопление, Наталья Котова,


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