25 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок

Президент США Джо Байден официально объявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году.

"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — сказал он в опубликованном Белым домом видео.

О планах переизбраться также заявила вице-президент Камала Харрис, передает РИА Новости.

Напомним, предшественник Байдена и его главный политический оппонент Дональд Трамп еще в ноябре прошлого года объявил, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

Теги: джо байден, выборы президента сша


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