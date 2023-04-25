Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок
Президент США Джо Байден официально объявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году.
"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — сказал он в опубликованном Белым домом видео.
О планах переизбраться также заявила вице-президент Камала Харрис, передает РИА Новости.
Напомним, предшественник Байдена и его главный политический оппонент Дональд Трамп еще в ноябре прошлого года объявил, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.