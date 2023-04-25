25 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Bloomberg: Уже 19 стран хотят вступить в БРИКС

Уже 19 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, пишет Bloomberg.
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2-3 июня в ЮАР пройдет саммит БРИКС, на котором будет обсуждаться вопрос расширения блока. Как сообщил посол ЮАР Анил Суклал, 13 стран официально обратились с просьбой присоединиться, еще шесть обратились неофициально.

Саудовская Аравия и Иран входят в число стран, которые официально попросили о присоединении. Также хотят вступить в БРИКС Аргентина, ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн, Индонезия и другие страны.

С момента своего образования в 2006 году блок принял только одну страну - ЮАР в 2010 году. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что к БРИКС хотели бы присоединиться 16 стран. То есть за месяц прибавилось три страны.

Теги: БРИКС


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